Crisi Auchan, il sindaco Bianco ha incontrato i dirigenti nazionali

Il sindaco di Catania Enzo Bianco oggi ha incontrato a Palazzo degli Elefanti alcuni importanti dirigenti nazionali di Auchan, tra cui il responsabile delle relazioni sindacali Dottor Marco Crotti.

Durante la riunione il sindaco, che nei giorni scorsi ha incontrato ed espresso solidarietà ai dipendenti, ha confermato la preoccupazione per la chiusura del sito di San Giuseppe la Rena dove lavorano 108 persone. "La città - ha proseguito Bianco - è al fianco di questi lavoratori e io mi spenderò personalmente perché i livelli occupazionali siano tutelati. Occorre senso di responsabilità da parte tutti. Auchan è un marchio importante, con radici antiche nella nostra città e i dipendenti hanno sempre dimostrato serietà e professionalità".

Lincontro si è svolto in un clima di fiducia e di piena collaborazione, nella convinzione da parte sia del Comune che dell'azienda che vada fatto il massimo per tutelare i livelli occupazionali. Anche con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali le ipotesi su cui lavorare sono varie, a partire dalla dote contributiva che Auchan è disposta a mettere in campo e dalla ricerca di nuove aziende che desiderano investire e crescere nel nostro territorio. Nei prossimi giorni si svolgerà un nuovo incontro e intanto l'azienda tornerà a riunirsi con i rappresentanti sindacali.