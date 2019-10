Crisi della Domino a Scordia, il deputato Saitta (M5S): "Lavoratori senza stipendio da mesi"

E’ sulla crisi industriale della Domino di Scordia, che investe circa 30 lavoratori, che è intervenuto il deputato Eugenio Saitta alla Camera chiedendo l’interessamento delle istituzioni locali e nazionali alla vicenda. “Ho portato in aula la voce dei trenta lavoratori della Domino di Scordia – ha detto Saitta – che sono in stato di agitazione che da agosto sono in attesa degli stipendi. Si tratta di 30 nuclei familiari in un limbo intollerabile e che vivono in una situazione di continua e incessante incertezza. 30 padri e madri di famiglia che attendono risposte e che hanno cercato una interlocuazione con la società ma non hanno ricevuto risposte se non promesse mai mantenute”.

“Questa vicenda non può passare in silenzio, specie in un territorio in forte crisi come quello siciliano. Una vicenda che riguarda l’intera comunità di Scordia e che la colpisce al cuore. Auspico senso di responsabilità di tutte le istituzioni locali e nazionali e che si possa ricomporre questa crisi dando le spettanze pregresse ai lavoratori e spiragli di futuro. Da parlamentare del territorio continuerò a seguirne con attenzione gli sviluppi”, ha concluso Saitta.