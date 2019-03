La Cgil organizza un convegno per la crisi della grande distribuzione

Martedì 12 marzo, a partire dalle 9.30, si terrà un incontro dei delegati della grande distribuzione organizzata, nei locali della Cgil in via Crociferi 40, per fare il punto sulla crisi del settore.

"Sarà un’ iniziativa sindacale importante sia per la presenza del responsabile nazionale Filcams del settore commercio e grande distribuzione, sia perché - dice il segretario generale della Filcams Cgil di Catania, Davide Foti- punteremo a fare analisi e proposte su una crisi che sta creando enormi emorragie occupazionali e crisi profonde in aziende anche storiche, come nel caso di Abate a Catania. Abbiamo assistito alla trasformazione di un territorio che nel giro di 20 anni ha cambiato radicalmente la propria identità lavorativa passando da industriale a commerciale, con tutte le peculiarità e le distorsioni del caso. Sarà un momento di proposta che vuole dare speranza a migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore che tra contratti poveri e instabilità occupazionali, rischiano di entrare in un baratro lavorativo di enormi dimensioni".