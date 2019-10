Crisi Teatro Bellini, solidarietà dalla Scala di Milano e dal Massimo di Palermo

Alla Scala di Milano, come al Teatro Massimo di Palermo, in contemporanea, prima dell'inizio dello spettacolo, i lavoratori hanno letto un comunicato di solidarietà per il Bellini di Catania, che versa da molto tempo in una grave crisi esprimendo "sbigottimento per la chiusura coatta del lirico catanese".

I concerti di ottobre sono saltati e per la stagione 2020 è impossibile firmare contratti. Il Bellini ormai da mesi è in esercizio provvisorio e nemmeno il Commissario può provare ad allestire un programma per il nuovo anno.

A Palermo si è sottolineata la situazione precaria del teatro che rischia di privare i catanesi della loro istituzione più amata. Fino ad oggi non è possibile presentare una Stagione e dunque niente abbonamenti.