Torna "Critical Mass" a Catania, ciclisti in marcia per una mobilità sostenibile

Dopo molti anni di assenza, ritorna a Catania l'iniziativa "Critical Mass", marcia simbolica di ciclisti che invocano a gran voce miglioramenti urgenti per la mobilità cittadina. L'appuntamento in piazza Duomo è per questa sera, giovedì 4 giugno, alle 21 con partenza intorno alle 21 e 30. "Non si tratta di un evento ufficiale, ma di un semplice appuntamento spontaneo- precisano i promotori - in bici o altri mezzi assimilabili (pattini, monopattini, etc). Una 'coincidenza organizzata', con lo scopo di riappropriarci, per una volta, della strada ed essere noi l'origine del traffico. Ognuno resta quindi il solo responsabile del suo comportamento in strada. In merito alle disposizioni sanitarie, a nostro vantaggio gioca il fatto che il distanziamento sociale in bici è in pratica automaticamente garantito. In assenza di leader e di destinazione, ciascuno è libero di proporre la direzione da prendere e condurre gli altri alla scoperta dei luoghi di suo interesse".

