Aci Bonaccorsi omaggia la Croce Rossa esponendo la bandiera in municipio

Oggi, 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, è stata esposta sulla facciata del Comune di Aci Bonaccorsi la bandiera con l’emblema della Croce Rossa Italiana. La consegna ufficiale è avvenuta ieri mattina nelle mani del Sindaco Vito Di Mauro. In rappresentanza del Comitato Croce Rossa di Acireale , c'erano Concetta Epifania Di Mauro e il Referente della sede Territoriale di Aci Bonaccorsi, Francesco Spadaro. Un gesto simbolico quello dell’esposizione della bandiera, per ricordare il suo fondatore, Henry Dunant, nel giorno della sua nascita. Inoltre oggi verrano consegnate dai Volontari della Croce Rossa le bandierine dell'organizzazione ai bambini di Aci Bonaccorsi.

