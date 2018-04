Croce Rossa, giornata straordinaria di donazione del sangue

Sabato 14 aprile, dalle 7,30 alle 11,30, nella sede della Centrale operativa della Croce Rossa Italiana di Catania (via Leopoldo Nobili 28, zona Ospedale “Garibaldi” Nesima), si terrà una giornata di donazione sangue “straordinaria” per le esigenze del Policlinico di Catania che necessita con urgenza di sacche di sangue per le trasfusioni in favore di pazienti talassemici. I gruppi richiesti sono A (positivo e negativo) e 0 (positivo e negativo). La priorità sarà data ai donatori abituali o che hanno già effettuato lo screening.

Donare il sangue è un’arte, è un gesto quasi impercettibile, dura giusto il tempo di una pennellata, di un giro di do, di un pliè aggraziato, di una fotografia, ma è un atto che contribuisce a migliorare in modo duraturo la salute di chi la compie e di chi la riceve. La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nel cortile della storica Centrale, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione.