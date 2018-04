Boom di turisti in città per Pasqua, riprendono anche le crociere

Una Pasqua, quella appena trascorsa, all’insegna di una grande affluenza turistica nella città di Catania: la nostra città si conferma come una delle mete preferite dai turisti, come attestano anche i numerosi siti che si occupano di viaggi e turismo. Grandi risultati anche per i ristoranti, sia fast che slow, gli autonoleggi, i bus turistici, gli alberghi e i b&b. Questi ultimi nell’ultimo periodo cresciuti come numero, per offrire un’offerta variegata in termini di prezzo e di qualità di proposte.

Un trend positivo che è stato stimato ha visto in Sicilia l’arrivo di 300 mila turisti nel week end pasquale. Più di mille presenze per il Castello Ursino che, tra sabato 1 giorno di Pasqua e domenica 2 Pasquetta, è rimasto aperto ininterrottamente tutto il giorno facendo apprezzare l’architettura della struttura e le collezioni e le rassegne proposte all’interno. Quasi 500 ingressi nel palazzo della Cultura che propone la mostra di Toulouse Lautrec. La Ville Lumiere, e la sala mostre “Caffè letterario” e il palazzo stesso, sede di un antico convento. “Gettonata” da più di cento vacanzieri anche la Galleria d’Arte Moderna, ospitata nell’ex Convento Santa Chiara e, domenica 1 la Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena visitata da circa cento persone. Superiori alle cento presenze è stata l’affluenza tra domenica e lunedì anche nel Museo Emilio Greco e nel Museo Belliniano.

Le aperture museali di Pasqua hanno coinciso con la fortunata iniziativa Domenica al Museo che incontra, in qualsiasi periodo dell’anno, un notevole gradimento nel pubblico. “ Catania- ha detto il sindaco Enzo Bianco - consolida la sua posizione, migliorata nel tempo, di meta turistica. Un traguardo che può essere senza dubbio migliorato e, che può dare, come gà avviene, riscontri in termini di fatturati e anche di nuovo lavoro. Un successo e una sfida ulteriore che dobbiamo come collettività sempre più raccogliere e vincere” .

Dopo anni, grazie al lavoro coordinato di amministrazione Comunale e autorità portuale, tornerà a Catania Costa Crociere: proprio domani approderà la nave “Fascinosa” . Sarà il primo di diciannove approdi delle navi Costa Crociere che porteranno in città migliaia di crocieristi pieni di curiosità culturali.