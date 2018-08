Crollo del ponte Morandi, un minuto di silenzio per Genova a Fontanarossa

Anche Sac e Soaco hanno accolto l'invito di Enac che ha dato indicazione a tutti i Direttori Aeroportuali di osservare un minuto di silenzio, oggi, in concomitanza con i solenni funerali delle vittime del crollo del ponte di Genova. Alle 11.30, in segno di lutto e cordoglio, saranno quindi interrotte le attività aeroportuali per 60 secondi negli scali siciliani di Catania e Comiso.Oggi , giornata di lutto nazionale, bandiere a mezz'asta nel sedime aeroportuale dei due aeroporti.