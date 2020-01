Crollo palazzina, nessun disperso: 39 le persone rimaste senza casa

"Il cortile del palazzo di circa 300 metri quadrati si è 'collassato' in una voragine profonda 2-3 metri, trascinando parte della struttura. Abbiamo messo al sicuro tutti i presenti, e una persona l'abbiamo soccorsa da un balcone, perché le scale interne non erano utilizzabili". A dichiararlo è Giuseppe Verme, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, presente sul luogo dove è avvenuto il crollo di un'abitazione e del cortile di un'antica palazzina tra via Castromarino e via del Plebiscito.

"Per fortuna in quel momento - ha aggiunto- i sopralluoghi in quella zona si erano conclusi e non c'era nessuno dei vigili del fuoco all'opera né abitanti nell'edificio. Non ci sono dispersi e tutti i presenti sono stati messi in salvo".

Sono in tutto 39 le persone rimaste senza casa. Sul posto continuano gli accertamenti dei vigili del fuoco sulla stabilità del palazzo interessato.

Al vaglio dei vigili del fuoco l'ipotesi, non ancora confermata, che il crollo possa essere legata al un cedimento del terreno dopo i lavori per la realizzazione nel sottosuolo della metropolitana.