Crollo palazzina in via Castromarino, transennata l'intera zona per il passaggio del fercolo

Il fercolo di Sant’Agata nel giro esterno serale transiterà in sicurezza nella zona del crollo della palazzina avvenuto due settimane addietro. Su disposizione del capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, infatti, stamattina è stata transennata l’area tra Via Castromarino 11 e 13, Via Plebiscito 827 e 833 e via Fiorentino 12, così da evitare rischi per devoti e pedoni in transito.

Il crollo è avvenuto lo scorso 20 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che erano stati allertati da un residente e hanno fatto evacuare sette nuclei familiari.