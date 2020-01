Crollo via Castromarino, ordinanza comunale per sospensione tributi e messa in sicurezza

E' stata pubblicata un'ordinanza del sindaco sul crollo dell'edificio di via Castromarino. Interessati anche i residenti degli edifici limitrofe sulle vie Plebiscito e Fiorentino. L'atto del Comune ribadisce la non fruibilità degli immobili sino a quando non verrà eseguita una verifica statica dell'interno edificio e la messa in sicurezza.

Proprio su questo punto l'ordinanza testualmente riporta che i residenti dovrebbero "procedere immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di notifica della presente, alla verifica strutturale dell'edificio, al monitoraggio delle parti pericolanti e tramite impresa qualificata e sotto la direzione di tecnico abilitato, ai lavori di messa in sicurezza ed a quant’altro dovesse risultare necessario per garantire la incolumità delle persone, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria".

Residenti che sono stati avvisati dell'ordinanza comunale ma che, in ogni caso, debbono attendere l'esito delle indagini della magistratura. Inizialmente si era diffuso il timore che si dovesse provvedere autonomamente alla messa in sicurezza degli edifici: una ulteriore beffa per chi, nei fatti, ha perso la casa.

Invece bisognerà attendere gli sviluppi giudiziari e appurare le cause del crollo, specie in relazione con i lavori in corso e poi bloccati della costruzione della linea metro di Catania. Quindi si è trattato, come spiegano dal Comune, di un atto "dovuto" e non immediatamente esecutivo. Inoltre l'ordinanza ha disposto la sospensione sino al 31 dicembre 2020 il pagamento delle imposte comunali per i residenti.

