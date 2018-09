Cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola

Venerdì 14 settembre, alle ore 10.00, presso l’aula magna del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” (Via Vescovo Maurizio, 73/75 Catania) sarà presentato il “Quaderno operativo per la formazione dei docenti-formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Interverranno: l’assessore regionale alla Salute, avv. Ruggero Razza; il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco e dott.ssa Daniela Faraoni; il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Catania, dott. Emilio Grasso; il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, dott. ing. Antonio Leonardi; il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, prof.ssa Gabriella Chisari; gli ingegneri Elisa Gerbino e Valeria Vecchio dell’Area Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asp di Catania.

L’obiettivo è quello di supportare i docenti-formatori delle scuole secondarie di secondo grado nella progettazione dei percorsi didattici per le classi e gli studenti, offrendo loro spunti di ricerca alternativi, accattivanti e che stimolano il dibattito docenti-alunni.

Il “Quaderno”, realizzato in formato digitale e scaricabile dal sito www.aspct.it, è da intendersi come un percorso formativo guidato contenente aspetti innovativi di comunicazione e formazione, materiali didattici e materiali operativi [leggi, guarda, ascolta, scrivi], con icone grafiche e collegamenti ipertestuali che ne facilitano la navigazione.