Cultura:“Siedi leggi e viaggia: la biblioteca di Rekeep”

Autori di tutto il mondo, con ottocento capolavori letterari, hanno idealmente accompagnato l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella nel taglio del nastro inaugurale, in piazza Università, della biblioteca itinerante di Rekeep che, con lo slogan “Siedi, leggi e viaggia!”, sino al 14 ottobre metterà a disposizione della città i volumi di scrittori di rilevanza internazionale, tradotti in italiano, per donarli a fine manifestazione alla biblioteca comunale "Vincenzo Bellini". Con l'assessore Mirabella sono intervenuti Giuliano Di Bernardo, presidente di Rekeep che per il 2018 sostiene anche le giornate Fai d'autunno, e Claudio Levorato, presidente di Manutencoop, realtà che hanno promosso l'iniziativa, in occasione degli 80 anni del gruppo, per favorire anche nel tessuto sociale sempre più multietnico, oltre che nei contesti lavorativi, la multiculturalità e l’integrazione attraverso la cultura. Presente anche il responsabile della biblioteca Bellini, Silvano Marino.

“E' una gioia – ha detto l'assessore Mirabella – ospitare nella cornice di una piazza fortemente legata alla cultura e al sapere un'iniziativa che offre, a grandi e bambini, la possibilità di viaggiare con i libri e di sollecitare la conoscenza e, soprattutto, la condivisione di storie, culture e mondi diversi”. L'innovativa biblioteca itinerante organizzata da Rekeep, e realizzata nel capoluogo etneo con la collaborazione del Comune, presenta una sala lettura open air e una moderna struttura in vetro, appositamente disegnata per aprirsi alla città, con gli ottocento volumi selezionati dalla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini tra le opere di autori di nazioni che vanno dal Brasile, all'Afghanistan, dal Canada al Cile, dalla Gran Bretagna, all'Iran, all'India.

Sino al 14 ottobre la manifestazione, che ha il patrocinio del centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, proporrà ogni giorno dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30, e domenica dalle 11 alle 12.30, un appuntamento sempre diverso con le letture di brani letterari interpretati dall'attore Ivan Olivieri. Attivo sino alle 13 di domenica il servizio di prestito dei libri, che potranno essere restituiti anche nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione nella sede della biblioteca Bellini di via Antonino di Sangiuliano 307 (tel. 095 7151846 – 095 7365760). Dopo Catania il tour, che ha già coinvolto Milano, Roma, Firenze e Verona, proseguirà per l'ultima tappa prevista a Bologna a metà novembre.