Cus in festa per la seconda edizione del “Trofeo Sant’Agata”

Grande entusiasmo per la seconda edizione del “Trofeo Sant’Agata”, gara podistica organizzata dal Cus Catania (con la collaborazione del Coni provinciale e della Fidal Catania) e divenuta a partire da quest’anno manifestazione ufficialmente inserita nel circuito degli eventi collaterali alle festività agatine.

Ieri allo “Start” previsto negli impianti universitari della Cittadella si sono presentati ben 200 alunni delle 20 scuole secondarie di primo grado aderenti al progetto “Sport e Legalità”, di cui il trofeo è parte integrante.

Gli alunni partecipanti hanno gareggiato sulla base di un circuito di 1200 metri dando sfoggio ad un sano agonismo malgrado la pioggia a tratti battente. Nella competizione femminile bottino pieno per l’ “Istituto Purrello” di San Gregorio dato il trionfo di Carola Zannini, seguita da Vittoria Aspanò e Gaia Salomone. Nella gara maschile, invece, si è imposto il giovane Mori Camara (“Fontanarossa”) davanti a Paolo Bonanno (Maiorana) e Francesco Torrisi (“Purrello”, San Gregorio).

Nel corso delle premiazioni, in presenza del vice commissario del Cus Catania Orazio Arancio, del Presidente Fidal Provinciale Giuseppe Sciuto e del promotore dell’evento, il Prof. Ignazio Russo, sono state assegnate delle medaglie a tutti i giovani atleti, oltre ovviamente alle varie coppe di rito ed a un quantitativo di 200 kg di arance gentilmente donate dal “Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP”.

Riconoscimenti per i vincitori delle singole gare, ma anche per le scuole “Purello” e “Maiorana”, rispettivamente vittoriose nella classifica generale femminile e maschile. Acme della cerimonia di premiazione, infine, l’assegnazione del “Trofeo Sant’Agata”, vinto dall’istituto “Purello” alla luce dei migliori piazzamenti ottenuti in gara dai propri alunni e dalle proprie alunne.