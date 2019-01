Cyber Intelligence, accordo tra CY4GATE e lo spin-off dell’Ateneo catanese iCTLab

E’ stato siglato, nei g iorni scorsi, un accordo di collaborazione tra Cy4Gate s.r.l. e iCTLab s.r.l., spin-off dell’Università di Catania, allo scopo di integrare le rispettive aree di competenza scientifica e professionale per rispondere in modo efficace alle emergenti necessità della cyber Intelligence. Le minacce attuali richiedono infatti riposte tempestive in ambiti finora inesplorati, quale quello della face recognition e della video e image tagging. CY4GATE nasce da una joint venture tra la romana Elettronica Spa, leader internazionale nel campo della Electronic Warfare, ed Expert System, azienda modenese leader nel settore del Cognitive Computing. Dall’unione del know-how in ambito Electronic Warfare e di sfruttamento dello spettro elettromagnetico di Elettronica con i software e le competenze nella gestione e analisi delle informazioni di Expert System, CY4GATE opera in maniera sistematica in ambito della Cyber Electronic Warfare, Cyber Intelligence e Cyber Security offrendo un’ampia gamma di soluzioni alle Agenzie di intelligence, alle Organizzazioni governative della sicurezza (militari e non) e alle aziende. iCTLab è una startup innovativa nel settore dell'Informatica Forense e dello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, nata dal gruppo di ricerca IPLAB (Image Processing LAB) dell’Università di Catania, diretto dal prof. Sebastiano Battiato. Opera dal 2016 in collaborazione con partner istituzionali all’interno di progetti di ricerca regionali e nazionali. L’azienda è leader nella prototipazione di framework industriali nei settori della autenticazione biometrica e dell’elaborazione intelligente di immagini e video. L’accordo punta pertanto all’integrazione delle competenze distintive in cyber intelligence di CY4Gate, con gli innovativi strumenti di analisi di contenuto multimediale (immagini, audio e video) della iCTLab. Ai moduli di analisi già esistenti in DSINT – piattaforma proprietaria di Cy4Gate che supporta in tutti i suoi passaggi il ciclo di intelligence al fine di trasformare i dati raccolti in sapere tattico e strategico - si vanno ad integrare le funzionalità di riconoscimento facciale e di categorizzazione di immagini e video di iCTLab. Da questa integrazione, grazie alle competenze sui Big Data di Cy4Gate, saranno creati moduli capaci di estrarre e categorizzare automaticamente in tempo reale informazioni utili per questioni di sicurezza nazionale e internazionale o per fornire nuovi e utili insight agli enti investigativi