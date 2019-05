Da Catania una locomotiva del 1910 per andare alla Fiera mediterranea del Cavallo

Una locomotiva a vapore del 1910 porterà i visitatori da Catania ad Ambelia, per la Fiera mediterranea del cavallo, la manifestazione organizzata della Regione Siciliana. Lo storico treno, con carrozze degli anni Trenta, partirà dalla stazione centrale di Catania la mattina intorno alle ore 9 di venerdì 10 maggio, sabato 11 e domenica 12. Arriverà a Scordia (nella corsa di domenicale anche a Militello in Val di Catania) dopo circa un’ora e lì i visitatori saranno accolti dalla navetta che, in cinque minuti, li porterà nella Tenuta di Ambelia.



Il treno farà rientro a Catania nel pomeriggio, intorno alle 16. Nei tre giorni, previste anche tre corse di andata e ritorno con locomotiva diesel.

Il viaggio è gratuito. Bisogna solo prenotarsi, fino a esaurimento dei posti, collegandosi al sito web dedicato all'evento www.fieramediterraneadelcavallo.it



Le corse rientrano nell'ambito dell'iniziativa "I treni storici del gusto" avviata dalla Regione in collaborazione con la Fondazione delle Ferrovie dello Stato.