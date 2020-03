Da Enna a Catania per acquistare revolver detenuto illegalmente

La polizia ha arrestato due persone di 50 e 75 anni per ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina e possesso di banconote false. Gli agenti, alla stazione degli autobus in partenza dalla provincia ennese, hanno riconosciuto un pluripregiudicato barrese e, fingendosi passeggeri, hanno deciso di seguirlo a bordo dello stesso autobus diretto a Catania. L'uomo, appena sceso dal pullman, si è avvicinato a un'altra persona che gli ha consegnato una busta. A quel punto i poliziotti sono intervenuti al fine di verificarne il contenuto, trovando all'interno un revolver e delle munizioni. I due sono stati arrestati per ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina completa di relativo munizionamento. Nel corso della relativa perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di banconote false, tutte con lo stesso numero seriale.