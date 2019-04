Da pochi mesi a Catania ha aperto la scuola di cucina Buffettieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nata dal desiderio delle imprenditrici Anna Esposito e Fiorella Chiello di creare un luogo dove condividere la passione per il buon cibo e per la tradizione, la scuola è un laboratorio in continua evoluzione, uno spazio moderno e dinamico nel cuore della città dove gli appassionati di cucina potranno sperimentare, imparare e socializzare cucinando.

I corsi offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi alla cucina. Attraverso un percorso didattico strutturato, professionisti e non potranno perfezionare o apprendere le diverse tecniche, partendo dalla cucina più povera, quella di strada detta appunto dei Buffettieri, fino ad arrivare alle elaborazioni gourmet.

“La scuola si pone l'obiettivo di regalare un viaggio sensoriale fatto di sapori, odori e immagini, che inizia in Sicilia, terra dove arte, natura e cucina si fondono insieme, fino a varcare i confini del nostro paese per conoscere nuove culture gastronomiche”.

Una realtà nuova per organizzazione e metodo didattico, in cui il concept progettato mette sin da subito l'allievo in grado di imparare e reinventare le ricette della tradizione italiana.

Ogni allievo, infatti, ha a disposizione una postazione di lavoro, completa di tutte le attrezzature professionali, dispense cartacee e video, e materie prime eccellenti, di provenienza prevalentemente siciliana, necessarie per la preparazione e l'esecuzione delle ricette. In questo modo l’allievo non sarà più spettatore ma protagonista insieme allo chef.

Già in programma numerose collaborazioni con importanti chef provenienti dalla Sicilia e da altre regioni di Italia che terranno i vari corsi.

Proprio nelle prossime settimane partirà il Corso Professionale di 1° livello con Alessandro Ingiulla, lo chef che ha portato la prima Stella Michelin a Catania.

Un laboratorio teorico pratico che consentirà di acquisire le conoscenze basilari e le tecniche fondamentali della cucina a fianco di uno chef stellato.

Il corso, a numero chiuso, prevede sei incontri edè propedeutico all'ammissione al successivo Corso di 2° livello per Cuoco.

Non solo corsi professionali, ma anche corsi amatoriali di cucina e pasticceria, cooking classper turisti, team building e monotematici (pasticceria moderna, vegan, streetfood, nuove tendenze culinarie e tanto altro ancora).

Per approfondire meglio ci saranno delle visite guidate nei più caratteristici mercati della città, cantine e caseifici della zona. Infine per i professionisti del settore, sono previsti master di perfezionamento.