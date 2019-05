La Lilt organizza una partita di beneficenza contro i tumori

Sesta edizione, sabato prossimo primo giugno, per “Dai un calcio al linfoma”, la sfida calcistica che contrappone le rappresentative dei medici degli ospedali catanesi a pazienti edmex pazienti siciliani di oncoematologia. La gara, promossa come sempre dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania, si disputerà alle 16 nel campo de “La Meridiana Sport” e verrà anticipata da una partita fra due squadre di giovanissimi calciatori: “Ibiscus” contro “Sanitari figli”.

Sarà presente anche una delegazione di atleti dell’Amatori Catania di rugby, che disputerà una gara calcistica che la opporrà ad una mista “Sanitari-Gladiatori”. L’iniziativa beneficia del patrocinio della Regione Siciliana e dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi” di Catania, ed è allestita in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri e con l’associazione Ibiscus.