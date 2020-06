Danneggia autobus e inveisce contro i poliziotti: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle volanti hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio Z.R. del 1979, già noto alle forze di polizia. Nello specifico le volanti sono state inviate in viale Bummacaro dove era stato richiesto l’intervento della polizia da parte dell’autista di un autobus di linea che si trovava in difficoltà a gestire un soggetto in escandescenza. L'uomo, dopo aver danneggiato il vetro anteriore del mezzo lanciando un sasso, si era frettolosamente allontanato dal posto, ma alla vista dei poliziotti è tornato indietro proferendo in loro presenza frasi sconnesse. In considerazione del forte stato di agitazione del soggetto è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che lo ha trasportato presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino da dove però poi si è allontanato autonomamente. Sul luogo è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. A causa del danneggiamento il mezzo non era in grado di ultimare la sua corsa, per cui i passeggeri sono stati invitati a scendere e ad attendere l’arrivo di un altro autobus di linea.

