Danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, ai domiciliari per il residuo della pena

Nella giornata di ieri, personale del commissariato Librino ha dato esecuzione a un provvedimento che dispone la misura alternativa in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Termini Imerese (PA), nei confronti di Mario Gulisano, del 1990. L’uomo ha riportato una misura complessiva della pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, per il cumulo di pene concorrenti relative alle condanne per danneggiamento aggravato del 29/6/2012; per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale del 13/8/2012 e per un’altra condanna per danneggiamento aggravato del 14/9/2012. Eseguiti gli adempimenti di rito il Gulisano rimaneva ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per scontare il periodo di pena residuo.