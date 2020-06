Deceduta una 29enne al Garibaldi, si attende esito del terzo tampone

E' deceduta ieri una donna di 29 anni, originaria di Enna, all'ospedale Garibaldi per via di una grave insufficienza respiratoria. Pare che la giovane donna sia stata una paziente in cura all'Oasi di Troina, uno dei più grandi focolai siciliani del covid19. Così come riporta il quotidiano La Sicilia sulla donna sono stati effettuati due tamponi ma che hanno dato esito negativo e, quindi, in questa fase non è stato conteggiato come un caso di coronavirus. Adesso si attende l'esito del terzo tampone, anche alla luce delle patologie riscontrate dai medici.

