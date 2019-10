Decoro urbano, manutenzione straordinaria verde di piazza Borsellino

Nuovo look per il verde delle rotatorie e gli spartitraffico della zona di piazza Borsellino, grazie a un intervento di scerbamento, potatura e messa a dimora di nuove piante operato dalla Multiservizi, che ha provveduto a bonificare aree lasciate da anni nell’incuria. L’intervento di riqualificazione rientra nel piano di risistemazione degli accessi della città voluto dal sindaco Salvo Pogliese, per rendere decorosi gli assi viari d’accesso alla città, oggetto in queste settimane di opere di riqualificazione che stanno migliorando l'aspetto delle vie d’ingresso nel centro di Catania. Sabato prossimo in programma un intervento di ripulitura del verde nell'asse attrezzato, grande arteria di collegamento tra l'autostrada Palermo-Catania e i quartieri di Librino, San Giorgio, zia Lisa e San Leone.

