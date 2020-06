Decoro urbano, riqualificati spartitraffico alla circonvallazione

E’ stato completato l’intervento di ripristino e riqualificazione degli svincoli della circonvallazione che immettono nel sistema delle rotatorie del Tondo Gioeni. Operatori del Comune e della Multiservizi, con il coordinamento del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, hanno reso uniforme e decorosa un’area che rappresenta uno degli ingressi maggiormente percorsi dagli automobilisti diretti nella zona urbana. “Un efficace intervento - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - che si inquadra nel piano di restyling delle zone a verde dell’intera circonvallazione che stiamo realizzando, da Monte Pò a Ognina, anche con l’ausilio di sponsor e per quanto riguarda il Comune nella massima economia, senza oneri per le finanze pubbliche. Purtroppo dopo il dannoso abbattimento del ponte sul Tondo Gioeni, sette anni addietro, le aiuole e gli spartitraffico sono stati inspiegabilmente lasciati in stato di abbandono. Con le modeste risorse disponibili e l’intervento di privati disposti a investire per la Città, riusciremo in poco tempo a restituire decoro ai nove chilometri della circonvallazione, principale via di snodo e collegamento tra l’area cittadina e quella interurbana”. Nella zona del tondo Gioeni è stato anche riqualificato e allargato il giardino verticale che ricopre parte del muro che costeggia la circonvallazione.

