Degrado al corso Sicilia, malumore tra i commercianti ed i residenti della zona

Il corso Sicilia è un’area che di commerciale non ha quasi più nulla e ad ogni ora del giorno e della notte raccoglie una moltitudine di senza tetto, sbandati ed extracomunitari costretti a dormire e vivere in situazioni estreme. Persone che avrebbero bisogno di aiuti tangibili e duraturi e non di essere lasciati in questa situazione. Il consigliere Giuseppe Catalano chiede all’attuale sindaco Bianco di fare chiarezza, una volta per tutte, sulle "reali intenzioni che l’amministrazione ha verso corso Sicilia. Cosa manca per eliminare degrado, discariche abusive e incompiute che qui imperversano da troppi anni?".

"Le forze dell’ordine compiono sforzi enormi per assicurare alla gente la vigilanza e la sicurezza necessaria pure nella vicina fiera storica di piazza Carlo Alberto. Interventi che hanno portato spesso ad aggressioni e minacce agli uomini del reparto Annona da parte di irregolari che vendono merce contraffatta. Se il recupero della vicina Corso delle Province può considerarsi ad una svolta, lo stesso non si può dire del Corso Sicilia dove gli imprenditori fuggono perché mancano le condizioni minime di sicurezza. Per questo ribadisco la necessità di creare un comitato di sicurezza con gli abitanti della zona dove l’amministrazione deve recitare il ruolo di attore principale in una radicale opera di riqualificazione duratura altrimenti parleremo sempre di quest’area come di un’enorme incompiuta e alla fine a rimetterci è sempre il cittadino catanese", dichiara Catalano.