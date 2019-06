Volontari contro il degrado: via alla riqualificazione di piazza Barcellona

I volontari dello spazio libero Cervantes e gli abitanti di San Cristoforo hanno iniziato i lavori di riqualificazione dello slargo di via Barcellona. "Viviamo quotidianamente questo quartiere - dichiarano i militanti della comunità identitaria - aiutando persone in difficoltà, mettendoci a disposizione degli abitanti e cercando di essere un punto di riferimento. Spesso ci siamo adoperati, in compagnia di residenti di tutte le età, per pulizie straordinarie della cosiddetta Piazza Barcellona che si trova sull'omonima via a termine di via delle Salette. Questo è uno spazio vitale soprattutto per i bambini, un centro di aggregazione all'aperto dove è possibile dare ancora calci ad un pallone o girare in bicicletta e pertanto va difeso."

Nella piazza si trovano attualmente pallet, eternit ed imballaggi in legno e sono stati rubati i tombini in ghisa che hanno messo a rischio l'incolumità di bambini,