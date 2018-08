Piazza Pardo invasa dai rifiuiti, i residenti protestano contro il degrado

Ecco come si presenta Piazza Pardo in un normale giorno di agosto. Tonnellate di scarti della vicina pescheria, depositati la mattina insieme ai normali rifiuti, aspettano di essere rimossi fino a sera. Un circolo vizioso che rende perennemente invivibile questo angolo di Catania, come sottolineano i residenti che hanno scritto alla redazione di CataniaToday per segnalare questo caso, non isolato, di scarsa igiene e mancanza di pubblico decoro.