Demografia e sviluppo economico, il dibattito organizzato dal movimento 5 stelle

Si terrà venerdì, 21 giugno, alle ore 16 all’hotel Plaza di Catania un incontro - dibattito sul tema “Incremento demografico e sviluppo economico”. L’evento è promosso e organizzato dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago e vedrà la partecipazione di portavoce nazionali ed europei dei pentastellati, di esperti del settore e di tecnici. Parteciperanno, tra gli altri, i portavoce Nunzia Catalfo, Pierpaolo Sileri, Dino Giarrusso, Alessandro Rosina, docente dell’Università Cattolica di Milano, Regina Maroncelli Florio, presidente European Large Families Confederation. Modererà il dibattito il portavoce del Movimento al Consiglio comunale di Catania, Graziano Bonaccorsi.

“Sarà un confronto importante – spiega la senatrice Tiziana Drago – perché il tema della denatalità è nodale per la nostra società che vive una fortissima crisi economica. Molte giovani coppie non possono coronare il loro sogno di essere una famiglia e un governo responsabile e serio ha il dovere di pensare ad una prospettiva di lungo termine per dare ai giovani che lo desiderano, e sono in tanti, la possibilità di poter mettere al mondo dei figli. Questo perché lo sviluppo economico passa anche dall’incremento demografico. Un Paese con più bambini è un Paese con più futuro”.