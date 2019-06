Dentro la classe con gli scooter, due studenti 19enni denunciati

Erano entrati in classe con due scooter ed erano andati in giro per i locali della scuola. Avevano poi ripreso "l'impresa" con i cellulari e fatto girare il video. La bravata è costata cara a due studenti di 19 anni che sono stati denunciati e la polizia sta indagando. L'accusa è di interruzione di pubblico servizio.

Gli agenti del compartimento di Polizia Postale hanno, infatti, identificato i due studenti. Il preside dell’Istituto ha prontamente denunciato il fatto alla polizia postale etnea che, attraverso indagini tecniche, ha identificato i due giovani, verificando anche che il video non fosse pubblicato su internet.

La polizia invita gli utenti a segnalare immediatamente, anche tramite l’app YouPol, gli episodi di bullismo o violenze o illeciti in genere che possano accadere nell’ambito o nelle vicinanze delle scuole.