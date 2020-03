Cani a spasso per ore, ricotta fresca, feste in casa: le denunce a Caltagirone

I carabinieri di Caltagirone hanno effettuato dei controlli contestando ai trasgressori la violazione delle norme sul contenimento del Coronavirus. Tra i cittadini denunciati si segnala un pensionato di Francofonte che il quale ha dichiarato di essersi recato nel comune di Caltagirone poiché la qualità della ricotta sarebbe nettamente migliore rispetto a quella del suo paese di residenza. Fermata anche una coppia di fidanzati, che si erano allontanati con il loro cagnolino per svariati chilometri dalle proprie abitazioni. Denunciati marito e moglie che, insieme al loro bambino di due anni, si stavano recando in auto a pranzo in casa di amici. Infine un uomo che all’atto del controllo dichiarava di essersi recato in farmacia a comprare dei medicinali, salvo esibire ai militari una confezione di farmaci dalla quale mancavano diverse compresse, è stato denunciato per lo stesso motivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.