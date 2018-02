In Piazza Palestro la sera del 4 febbraio sono state sequestrare numerose bombole a gas utilizzate da alcuni abusivi itineranti e denunciato il titolare di una bancarella con braciere che pretendeva di poter lavorare in prossimità dei luoghi dove di lì a poco avrebbero dovuto spararsi i fuochi in onore alla Patrona. Avendo speso 500/700 euro per l’acquisto della carne da vendere, non intendeva spostarsi ed ha inveito contro le forze dell’ordine con minacce e insulti. Dovrà rispondere di resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, inottemperanza ad un provvedimento dato dall’autorità e invasione di terreni pubblici. Alla fine ha sgombrato il campo scusandosi.