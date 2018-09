Picchiano due volte un automobilista in via Passo Gravina: denunciati

Un automobilista è stato aggredito in un'area di servizio di via Passo Gravina, dopo un banale diverbio nato su strada. Due auto gli bloccavano l'uscita ed ha cercato di rintracciare i proprietari, che avevano a bordo l'intera famiglia e stavano parlando tra di loro. Hanno quindi offeso e aggredito fisicamente l'uomo, causandogli fratture multiple ed un trauma cranic, guaribile con una prognosi di 30 giorni. I due malfattori si sono allontanati senza prestare soccorso e lasciando per terra la vittima che, dopo poco, è riuscita ad alzarsi e risalire a bordo del proprio veicolo. I due aggressori, prima ancora che la situazione degenerasse ulteriormente, avendo notato che la vittima li aveva ripresi con il cellulare per rilevare le targhe, hanno raggiunto nuovamente la persona offesa e l’hanno nuovamente colpita per levargli il cellulare, operazione che non è andata a buon fine, continuando a inveire con minacce di morte qualificandosi, tra l’altro, come “mafiosi” e apostrofandolo come “sbirro e carabiniere” per avere dedotto che con le riprese video avrebbe avuto un supporto utile per denunciarli. Sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine e denunciati per lesioni gravi e minacce in concorso. I due, cognati, avevano già alle spalle precedenti per rissa e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.