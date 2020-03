Fanno un incidente fuori dal loro comune: denunciato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Palagonia hanno denunciato due gelesi di 32 e 34 anni, ritenuti responsabili della violazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus e di violazione di norme del codice della strada. A bordo della loro auto erano stati coinvolti in un incidente autonomo nel territorio di Mineo lungo la statale 417 Catania-Gela. Non sono stati in grado di fornire ai militari, intervenuti per i soccorsi, giustificate motivazioni della loro presenza in quel luogo. Il guidatore, oltretutto, si è rifiutato di sottoporsi agli esami per l’accertamento del consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti.