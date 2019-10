Lotta alla pirateria Sky, denunciati titolari di alcuni locali

I carabinieri di Caltagirone hanno sanzionato alcuni locali che proiettavano alcune immagini di Sky, pur avendo sottoscritto un abbonamento per uso esclusivamente privato. Denunciati per lo stesso motivo il presidente, la vicepresidente e la segretaria-socia di una associazione sportiva con sede in via Garibaldi a Grammichele. I militari hanno proceduto al sequestro del decoder pirata e di 3 smart card. Inoltre, sono stati denunciati il titolare di una sala giochi di via Trigonia a Mirabella Imbaccari, il titolare di una tabaccheria di via Delle Industrie a Caltagirone ed il responsabile di una sala giochi di via Alessandro Manzoni a Caltagirone.