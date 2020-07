Fa esplodere petardi per il suo imminente matrimonio: denunciato

Nella tarda serata di ieri gli agenti di polizia hanno denunciato un uomo per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Alcuni cittadini hanno infatti segnalato dei fuochi nei pressi del lungomare. Le pattuglie, ascoltando delle esplosioni provenienti da Piazza Nettuno sono immediatamente intervenute e hanno verificato che l’uomo, che faceva parte di un gruppo di sei persone che ammirava gli effetti luminosi, aveva fatto esplodere i fuochi d’artificio in segno di buon auspicio per il suo futuro matrimonio come da lui dichiarato. Per tanto, gli agenti hanno proceduto al sequestro della scatola, ormai vuota, che conteneva 200 colpi appartenenti alla categoria F2 e contestualmente hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

