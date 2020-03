Esce di casa per comprare i “gratta e vinci”: denunciato

I Carabinieri della stazione di Mirabella Imbaccari hanno denunciato un 32enne del posto per inosservanza alle disposizioni governative in materia di contenimento del Coronavirus. Le limitazioni imposte alla popolazione spesso vengono mal digerite da alcuni cittadini poco diligenti. Nei numerosi controlli effettuati sul territorio, i carabinieri si sono imbattuti nell’uomo che si aggirava per le vie cittadine alla ricerca di un biglietto “gratta e vinci”. E' stata proprio questa la risposta fornita ai militari che non hanno potuto far altro che denunciarlo all’autorità giudiziaria, ribadendo la necessità di stare a casa per tutelare la pubblica incolumità.

