Tre nigeriani denunciati dopo aver derubato un connazionale

Tre nigeriani che avevano rapinato un connazionale lo scorso 6 febbraio sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Gli agenti sono intervenuti a San Cristoforo, in via Silvestri, dove era stata segnalata la loro presenza. La vittima ha dichiarato che, dopo averlo picchiato in modo violento e sotto la minaccia di un coltello, gli avevano rubato un computer, un telefono cellulare e il portafogli contenente 300 euro in contanti.