Senegalesi irregolari vendevano cd falsi di Sanremo alla fiera

I finanzieri etnei hanno eseguito un intervento nel settore del contrasto alla contraffazione e della tutela del diritto d’autore sequestrando oltre 1.200 prodotti illegali costituiti da capi di abbigliamento contraffatti, cd e dvd contraffatti. L’operazione è stata eseguita in piazza Carlo Alberto e nelle zone limitrofe. I militari hanno colto, in zona San Cristoforo, un soggetto di origine senegalese mentre usciva dalla propria abitazione, utilizzata come deposito di merce illecita, per recarsi alla Fera ‘o Luni. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire numerosi prodotti di abbigliamento contraffatti, oltre a cd e dvd “pirata”, tra i quali l’album dell’ultimo Festival di Sanremo. Al termine delle operazioni, quattro cittadini senegalesi sono stati denunciati alla procura etnea ed è stato disposto l’allontanamento dallo Stato italiano.