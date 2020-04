Tenta di partire prima dell'esito del tampone, denunciato un 50enne

Nei giorni scorsi, la polizia di frontiera ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania F.A. di 50 anni, in partenza per Roma. L’uomo, infatti, nonostante fosse in attesa dell’esito del tampone effettuato per accertare se fosse affetto da Covid 19, si era allontanato dalla propria abitazione di Siracusa per raggiungere una città del nord Italia, allo scopo di riprendere la propria attività lavorativa. Dopo essere stato sottoposto a controllo sanitario, è stato ammonito a fare rientro presso la sua abitazione, rimanendo in autoisolamento domiciliare sino all’esito del tampone e in attesa di eventuali ulteriori prescrizioni disposte dall’Asp competente. Sempre nell’ambito delle attività volte al contrasto della diffusione dell’epidemia, gli agenti hanno sanzionato un uomo di 42 anni, perché rintracciato in zona aeroportuale, privo di autocertificazione e senza giustificato motivo.

