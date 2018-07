Denunciato per istigazione all'odio razziale l'assessore Cantarella

L'associazione antimafia Rita Atria ha presentato un esposto alla Procura di Catania per denunciare l'assessore all'ambiente Fabio Cantarella e il senatore leghista Stefano Candiani per istigazione all'odio razziale. I due politici il 6 luglio scorso, hanno pubblicato una diretta facebook dal quartiere di San Berillo intitolata: "Quartiere San Berillo, Catania. Un perfetto esempio di (dis)integrazione... Ecco quelli che ci pagano la pensione...". Il video ha avuto oltre 36.000 mila visualizzazioni e ben 783 condivisioni.

Cantarella e Candiani in via Pistone in piena notte hanno dichiarato: "Siamo in perlustrazione. Non siamo soli, stiamo girando in tutta sicurezza" e riprendono le vie del quartiere, abitato soprattutto da stranieri. Proprio l'assessore catanese dichiara: "Questo è un quartiere in mano agli immigrati clandestini" e subito dopo viene mostrata una volante della polizia che interviene portando via un extracomunitario, che viene definito "ubriaco o drogato". Proprio il sottosegretario agli interni Stefano Candiani prosegue dicendo: "Questo potrebbe essere il quartiere più bello, in pieno centro in una zona antica, qui dentro però troviamo solo immigrati clandestini, pseudo richiedenti asilo, dediti allo spaccio e ad ogni genere di attività criminale", Cantarella fa eco aggiungendo: "Questa è la patria dell'illegalità".

Tanti, tantissimi i commenti razzisti di chi ha seguito la diretta facebook dei due politici a San Berillo. "Si istiga all'odio - scrive l'avvocato Goffredo D'Antona dell'associazione Rita Atria - Sono tanti i commenti sugli immigrati quali 'Feccia' , 'Schifosi delinquenti', 'Metterli nei forni compresi i ds', 'E’ bello l’odore del NAPALM la mattina', 'Forza con la ruspa', 'Alle docce ( visto il contesto non trattasi delle normali docce ma di quelle tristemente note di Auschwitz Birkenau', 'buttateli', 'Bruciate tutto', 'Portateci la Boldrini e tutti i radical chic', 'Maledetti clandestini' 'Buttateli a mare da dove sono venuti', 'Lancia Fiamme' ecc. Commenti, gravissimi, che sono stati condivisi da Cantarella e Candiani nelle loro pagine, non rilevando gli stessi la gravità e pericolosità delle affermazioni in essi contenuti anzi alimentando la discussione con ulteriori argomenti contro l’immigrazione affermando che la stessa dilaga anche a causa di giudici che mal applicano le leggi".

Quando uno dei tanti utenti in ascolto ha chiesto a Candiani e Cantarella un incontro, i due hanno risposto: "In questo quartiere non ti consiglio di darci appuntamento, magari in un'altra circostanza sicuramente sì". "Vi è un limite alla propaganda politica - conclude l'associazione antimafia -. Questa non può mai e poi mai creare odio. Men che mai deve essere finalizzata a quello scopo. E non è un limite solo etico (concetto questo sconosciuto ormai, anzi politica - etica sono un evidente ossimoro) è un limite stabilito nella nostra Costituzione e sanzionato dalla legge".