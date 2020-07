Denunciato motociclista pregiudicato senza patente, casco e assicurazione

Guidava senza patente, senza casco e senza assicurazione. Si tratta di un 31enne di Adrano che è stato fermato dalla polizia. L'uomo, con precedenti, è risultato essere recidivo: infatti già lo scorso marzo 2019 era stato sanzionato per guida senza patente. Così, essendo trascorsi meno di due anni dall’ultima violazione, è scattata la denuncia penale. Sono state inoltre elevate le sanzioni amministrative per la mancanza della copertura assicurativa, che prevede tra l’altro il sequestro del motociclo, nonché quella per la violazione per la mancanza dell’uso del casco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.