Deruba un anziano durante una visita medica, arrestata una donna

Lo scorso 13 aprile, in una nota struttura sanitaria privata del centro cittadino, ignoti hanno derubato un anziano paziente, mentre lo stesso era sottoposto a cure mediche.

Durante il controllo sanitario, i ladri hanno sottratto gli abiti con gli effetti personali del paziente. Tra questi anche una somma di denaro che aveva portato con sé al fine di sostenere le spese durante la degenza. A seguito della denuncia presentata presso il commissariato Borgo Ognina, gli uomini della polizia hanno svolto delle indagini ed hanno individuato l'autrice nell'atto di compiere il furto.

La donna, che si era recata in detta struttura in qualità di accompagnatrice di un altro paziente, tale C.A.M., è stata indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La polizia, infine, sta provando a recuperare la somma sottratta per restituirla al malcapitato.