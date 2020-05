Deteneva in casa armi modificate: arrestato

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 54enne Carmelo Orazio Floresta, del posto, per detenzione di armi clandestine e del relativo munizionamento, nonché per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari, a seguito di un'attività infoinvestigativa, avevano acquisito elementi che hanno fatto ragionevolmente supporre che l’uomo avesse la disponibilità di armi e pertanto, recandosi presso la sua abitazione, lo hanno informato della necessità di procedere ad una perquisizione. L’uomo però, si è mostrato sin da subito riluttante ed è addirittura andato in escandescenza contro i militari, interponendosi fisicamente per impedire loro la prosecuzione della ricerca, spintonandoli e minacciandoli di “fargliela pagare”. Ben presto è stato chiaro il motivo della reazione: infatti, all’interno di un cassetto della cucina, i militari hanno trovato due pistole semiautomatiche a salve ma modificate per renderne possibile l’utilizzo con cartucce di piombo, 6 caricatori e 143 cartucce. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del Gip.

