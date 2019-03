Detenute del carcere di piazza Lanza in scena l'8 marzo

Diciotto detenuti del carcere catanese di piazza Lanza - 17 donne ed un uomo - porteranno in scena venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, nell'area polivalente della struttura uno spettacolo dal titolo 'Le parole al femminile', organizzato a conclusione di una attività di laboratorio teatrale. I testi, elaborati dalle stesse detenute, riguardano temi delle donne legate al mito, alle specificità del genere femminile in tutte le culture e alla violenza sulle donne.