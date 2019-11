Detenuto beccato in moto con un amico

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 26enne catanese Angelo Giaquinto perché sorpreso ad evadere dai domiciliari. Il giovane infatti, gravato dagli arresti domiciliari nella propria abitazione per reati di droga, è stato notato scorrazzare a bordo di uno scooter Honda SH 300 in via San Jacopo condotto da un amico. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.