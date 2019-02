Detenzione di droga, armi e spaccio: arrestata una donna

Ieri mattina, gli uomini del Commissariato di Librino hanno posto agli arresti domiciliari Giovanna Carmelina Bartolotta, classe 1969.

La donna è stata condannata in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione, per concorso formale di reati tra i quali produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi continuata, commessi a Catania nel 2016.

Eseguiti gli adempimenti di rito, la donna è rimasta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per scontare il periodo di pena alla quale è stata condannata.