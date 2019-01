Detenzione di marijuana e resistenza a pubblico ufficiale: in manette cinque pregiudicati

Sono 5 i pregiudicati arrestati dalla polizia e ritenuti responsabili, in concorso, del reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di Salvatore Caruso, classe 1996, Andrea Brunetto, classe 1979, Arbi Dridi, classe 1996, Antonino Maugeri, classe 1995 Salvatore Lamzafame, classe 1980.

Gli agenti della squadra mobile di Catania - “Sezione Antidroga”, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notava e seguito due autovetture, una Smart for four condotta da Antonino Maugeri e con a bordo Salvatore Caruso, Arbi Dridi e Andrea Brunetto, seguita a breve distanza da una Nissan Micra guidata da Salvatore Lanzafame fino a destinazione: una zona periferica del comune di Acireale. Dopo essere scesi dalle auto, gli occupanti is davano alla fuga dopo essersi accorti del personale della Sezione Antidroga. Fuga che si è conclusa dopo un breve inseguimento, venendo bloccati dagli agenti.

La successiva perquisizione, consentiva di trovare e sequestrare, all’interno del bagagliaio della Nissan Micra, una scatola in cartone contenente 4 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 2 chili e 700 grammi e una somma di denaro ritenuta provento dell’illecita attività. La perquisizione continuava presso il domicilio di Arbi Dridi, che si trovava in prossimità del luogo del controllo: all'interno dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 1 involucro in carta stagnola contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo di grammi 0,60 e 2 bilancini di precisione.

L'attività è proseguita all’interno di un garage nella disponibilità di Andrea Brunetto dove è stata trovata riposta in un borsone, altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 4 panetti confezionati in carta stagnola, per un peso complessivo di 2 chilogrammi e un bilancino di precisione. Espletate le formalità di rito, i soggetti sono stati condotti presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.