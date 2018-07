Deviazione del traffico per lavori del collettore fognario di Aci Castello

Dal 9 al 20 luglio, per proseguire i lavori del collettore fognario di Aci Castello il traffico veicolare subirà delle modifiche temporanee, come comunica la direzione LL.PP e Mobilità. In particolare sarà deviato il flusso veicolare proveniente da viale Ulisse e diretto ad Aci Castello su via Medea, dove alla fine si potrà raggiungere la via Aci Castello e la via Caruso. Per tutta la durata dei lavori la zona sarà presidiata da pattuglie della polizia Municipale che si occuperanno di dare fluidità al traffico e limitare gli eventuali disagi.