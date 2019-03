"Di Stefano-Velona", gli scenari della cessione all'ombra dell'inchiesta

L'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto lo scorso 8 febbraio la Casa di cura Di Stefano Velona ha disposto, oltre il sequestro degli asset finanziari degli indagati e degli amministratori, la sospensione per la durata di un anno dell’autorizzazione regionale all’attività ambulatoriale e dell’accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Come riportato oggi dal quotidiano "La Sicilia" il tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi degli avvocati degli indagati che chiedevano il dissequestro delle somme contestate dall'accusa, mentre per la questione delle interdittive per i medici e la chiusura per un anno bisognerà attendere ancora il 15 maggio, data in cui si pronunceranno ancora una volta i giudici. In questi giorni i dipendenti della struttura hanno ricevuto una lettera dalla proprietà con la quale si prospetta il massimo impegno nella risoluzione della questione e nell'attesa stanno usufruendo delle ferie non godute. Ma all'orizzonte ci sarebbe anche la possibilità di una vendita della struttura: ci sarebbero in atto le manifestazioni di interesse da parte del management della Casa di Cura Morgagni e del gruppo Tigano, da qualche tempo in ascesa nel mondo della Sanità privata in Sicilia. Tutto naturalmente sarebbe legato agli esiti dell'inchiesta in corso.

Le indagini nascono dalla denuncia di un paziente e sono proseguite con l'impiego di intercettazioni telefoniche, perizie grafologiche, consulenze tecniche di carattere medico e contabile: tutti questi approfondimenti investigativi hanno fornito il quadro probatorio sul quale si è basata la richiesta del Giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto sussistente anche il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni dello Stato, abusi d’ufficio e falsi in atto pubblico ed è stata inoltre riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’ente. Per gli amministratori della clinica è stata disposta la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di 12 mesi. Per il direttore sanitario e per i tre sanitari è stata disposta la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di medico.